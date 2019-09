‘Kontich loopt Erdoor’ Marc Ceulemans

04 september 2019

14u02 1

Vrijdag 27 september vanaf 18.30 uur vindt de 8ste editie van ‘Kontich loopt Erdoor!’ plaats. Het wordt opnieuw een loop- of een wandelevenement, waarbij genieten en ontdekken centraal staan.

De deelnemers lopen alvast door het vernieuwde gemeentehuis, de nieuwe foyer van het Altenahuis, verschillende scholen en veel andere leuke plaatsen. De organisatoren zetten zich volop in op plezier. Het vertrek is voorzien op het Gemeenteplein voor de kerk. Kinderen en wandelaars vertrekken om 18.30 uur. Lopers vertrekken later. Vooraf inschrijven kan tot 25 september op www.kontich.be. Je kan ook aan de start inschrijven. Je betaalt 5 euro als je vooraf inschrijft en 8 euro ter plaatse. Kinderen kunnen gratis deelnemen.

De Sportdienst is nog op zoek naar leuke doorlooplocaties. Heb je een bedrijf, tuin, huis of iets anders leuks, waar er kan door-, over- of onder gelopen worden, mail dan naar sportieve.gemeente@kontich.be of bel naar 03/450.78.38.