“Fysiek samenkomen voor gemeenteraad was afgeraden, maar niet verboden”: gouverneur verwerpt klacht van Dorpslijst Sander Ben Conaerts

15 juni 2020

16u02 0 Kontich De klacht van oppositiepartij Sander over de organisatie van de gemeenteraad in coronatijden, is door provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) verworpen. De partij had aangekaart dat de raadsleden fysiek bij elkaar moesten komen in één ruimte om te kunnen vergaderen en meende daarin een inbreuk op de coronarichtlijnen vast te stellen. Maar volgens de gouverneur werden de richtlijnen wel degelijk nageleefd.

Oppositieraadslid Joost Fillet (Dorpslijst Sander) had bij provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) een klacht ingediend over het verloop van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Kontich op maandag 20 april. Volgens Fillet was het niet aangewezen om midden in coronatijden 28 personen in één ruimte samen te brengen om te kunnen vergaderen en had het gemeentebestuur de raden digitaal moeten organiseren. De gouverneur heeft zich nu over de klacht gebogen en geconcludeerd dat het bestuur niet in overtreding was met de coronarichtlijnen.

“De fysieke vergaderingen werden afgeraden, maar een wettelijk verbod was er niet”, zegt schepen van Communicatie Luc Abrams (Open Vld). “Dat betekende dat we nog steeds fysiek konden bijeenkomen, uiteraard met strikte inachtneming van de hygiëne- en afstandsregels. En die regels werden wel degelijk nageleefd.”

Digitale middelen

“Het is spijtig dat we in deze moeilijke coronatijden en wanneer al onze diensten hun uiterste best doen om alles vlot te laten verlopen, tijd en energie moeten steken in een dergelijke klacht”, reageert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). “Om volledig digitaal te kunnen vergaderen, moeten alle raadsleden over de nodige digitale middelen kunnen beschikken en in staat zijn om deze te bedienen. Dat was hier niet het geval. Daarom kozen we ervoor om fysiek te vergaderen. Ik hecht er als burgemeester veel belang aan dat op democratische manier wordt beslist.”