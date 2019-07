‘Bier met streken’ en ‘Kontich Zingt’ blijken succesformule ADA

07 juli 2019

17u09 2

Het was even afwachten of de combinatie ‘Bier met Streken’ en ‘Kontich Zingt’ een succesverhaal zou worden, maar zowel de organisatie als de gemeente zijn tevreden met het bezoekersaantal. ‘Bier met Streken’ kon zo’n vijfhonderd mensen bekoren, terwijl ‘Kontich Zingt’ algauw 1.500 mensen op de been bracht.

“We kunnen zeker spreken van een goede editie”, vertelt schepen voor Feestelijkheden Luc Abrams. “De analyse zal de komende dagen gemaakt worden, maar deze editie is alvast beter dan vorig jaar. We hebben wat pech gehad met het weer. Net toen Andrea Croonenberghs en Geena Lisa moesten optreden, begon het wat te regenen. Dat heb je niet in de hand. Maar we kunnen concluderen dat dit een geslaagde combinatie is en dat we op deze lijn verder aan de toekomst moeten werken.”