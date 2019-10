“Behoud het uitzicht van café In De Fortuin”: CD&V dient voorstel in bij gemeentebestuur na bouwaanvraag brouwerij Maes Marc Ceulemans

23 oktober 2019

12u00 0 Kontich Naar aanleiding van de bouwaanvraag van de brouwerij Maes vraagt CD&V dat het uitzicht van de gevel van café ‘In de Fortuin’ behouden zou blijven.

“Door nieuwe regelgeving op Vlaams niveau is het geen dorpsgezicht meer. Maar het schepencollege kan, in onderhandeling met de bouwheer, opleggen of overeen komen dat dit typische ‘gezicht’ op het Gemeenteplein behouden blijft”, weet raadslid Luc Blommaerts (CD&V). “Voor Kontichnaren en vele anderen is het beeld van ‘de Fortuin’ mee bepalend voor de kwaliteit van het centrumplein”, klinkt het nog. “We vragen aan het schepencollege om ons voorstel dan ook ernstig te nemen.”

Driemaal gewijzigd

“Of we op het voorstel van CD&V kunnen ingaan, zal voor een groot deel afhangen van het advies van de erfgoedraad en van de uitslag van het openbaar onderzoek”, stelt schepen van Ruimtelijke Omgeving Karel Van Elshocht (Open Vld). “Wel is het zo dat de gevel die inderdaad herkenbaar is voor vele mensen in het centrum van Kontich, door de tijd heen al driemaal werd gewijzigd. De inplanting van de gevel moet ook realiseerbaar zijn met het project dat door de Brouwerij Maes werd ingediend.”

De door brouwerij Maes ingediende aanvraag omvat het slopen van de bestaande horecazaak met feestzaal. Na de volledige sloop zal er een nieuw gebouw verschijnen met een cafe- en restaurantgedeelte, een feestzaal en kantoren, voor de uitbater. Het café met terras bevindt zich aan de straatzijde. Het terras komt gedeeltelijk in het park en op de binnenkoer. Het restaurantgedeelte licht achterin met een eigen terrasruimte. Boven het restaurant bevindt zich een feestzaal.