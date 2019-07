“Alles wat ik dertig jaar heb opgebouwd, moet ik nu achterlaten”: marktkramers moeten verhuizen omwille van nieuw reglement Ben Conaerts

18u31 3 Kontich Visverkoper John Duininck en slager Jan Huygelen zijn misnoegd. Iedere week staan ze met hun kraam op het Gemeenteplein, maar nu dreigen ze te moeten verhuizen ten gevolge van het nieuwe marktreglement. Dat laat enkel ambulante handel toe als het een aanvulling is op het huidige productaanbod. “Wat is er mis met eerlijke concurrentie?”, vragen de twee marktkramers zich af.

Iedere woensdag en donderdag strijken Marktslagerij Huygelen Jan en Vishandel Claeys en Zoon neer op het Gemeenteplein om hun waren aan de man te brengen. Maar zoals het er nu naar uitziet, komt daar binnenkort een einde aan. Het gemeentebestuur heeft sinds kort een nieuw marktreglement, dat bepaalt dat beide kramen niet langer op hun vaste plaats mogen blijven staan. Afgelopen dagen kregen de uitbaters per aangetekende brief het verzoek om binnen de zes maanden te verhuizen, bijvoorbeeld naar Waarloos of de Sint-Ritawijk.

“Ik vind dit ronduit belachelijk”, zegt visverkoper John Duininck. “Ik sta hier al dertig jaar op dezelfde plaats. Destijds is men mij zelfs komen smeken om hier te staan. Waar moest de Kontichnaar anders zijn vis gaan kopen? Maar nu zou ik wat ik dertig jaar lang heb opgebouwd opeens achter moeten laten? Ik laat het hier niet bij en ga zeker tegenstand bieden. Veel van mijn klanten zijn al wat ouder en zijn slecht te been. Je kan toch niet verwachten dat al die mensen bereid zijn om iedere keer naar Waarloos te stappen.”

Ook marktslager Jan Huygelen is niet van plan om zijn geliefkoosde stek op het Gemeenteplein zomaar af te staan. “Ik sta hier al twee jaar, op een plek die centraal ligt en waar mijn klanten me vlot kunnen vinden. Er is hier vlakbij nog een andere slager, maar ik zie daar geen probleem in. Eerlijke concurrentie moet er kunnen zijn, toch? Ik heb het gevoel dat de gemeente dat hier onmogelijk wil maken. Ik heb alvast een advocaat onder de arm genomen om me te laten bijstaan.”

Volgens Schepen van Middenstand Marleen Van den Eynde (N-VA) is het marktreglement er vooral om de lokale middenstand levensvatbaar te houden. “De afgelopen jaren is het aantal aanvragen om op weekdagen marktkramen toe te laten, sterk toegenomen. Om al die aanvragen correct te kunnen beoordelen, hebben we met het voltallige college een marktreglement uitgewerkt. Daarin hebben we beslist dat we enkel toelating verlenen aan ambulante handelaars wiens koopwaar een aanvulling is op het huidige productaanbod van onze middenstand.”

Van den Eynde weerlegt het argument dat er geen eerlijke concurrentie wordt toegelaten. “Je mag niet vergeten dat handelaars in Kontich een hoge huurprijs voor hun handelspand betalen, terwijl de marktkramers op de meest centrale plaats van het dorp staan en omgeven worden door tal van parkeerplaatsen. Als ambulante handelaars stilaan de beste locaties gaan bezetten, zit het concurrentiële aspect al volledig fout.

“De aanvraag van de marktslager werd destijds goedgekeurd op een ogenblik dat Klasseslager Jean zijn zaak sloot”, vervolgt de schepen. “De inwoners van het centrum zouden zich op die manier niet noodzakelijk naar de supermarkten buiten de dorpskern moeten verplaatsen. Het ging toen om een tijdelijk opzet, in afwachting van de komst van een nieuwe slager, en die is er inmiddels gekomen. We stellen de marktkramers nu voor om naar Waarloos of de Sint-Ritawijk te verhuizen, omdat hun aanwezigheid daar een grotere meerwaarde kan betekenen voor de inwoners.”