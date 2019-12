“Allemaal brave kinderen in het Altena Instituut” Marc Ceulemans

06 december 2019

Zoals elk jaar is de Sint vandaag ook in het Altena Instituut op bezoek geweest. “Er waren immers geen stoute kinderen”, noteerde de Sint in zijn dik boek.

De Zwarte Pieten kwamen met een step binnen in de school, waar alle 650 kinderen samen met de leerkrachten en ouders stonden te wachten.

Onder luid gezang van sinterklaasliedjes nam de Sint uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten, ondertussen deden de pieten gekke kunstjes.

De kleutertjes leerden een liedje met vele gebaren en waren trots om dit te tonen aan de Sint in de grote zaal.

De voorstelling voor de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar was ook een grandioos succes in een mooi versierde Vleugel. Sinterklaas en de Zwarte Pieten waren zeer gelukkig en hebben beloofd om volgend jaar zeker terug te komen.