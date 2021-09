Komt doodrijder van Tibau Verelst (18) ooit tot inkeer? “Zelfs dood van zijn vriend is geen garantie dat hij rijgedrag zal verbeteren”

De politierechter die eind november Ruben B. (21) uit Turnhout voor zijn neus krijgt, wacht een moeilijke taak. Ondanks zijn jonge leeftijd werd B. al eerder veroordeeld voor dronken rijden en veroorzaakte hij een dodelijk ongeval met 2,1 promille alcohol in zijn bloed. Dit weekend doken er ook nog eens filmpjes op waarop te zien is hoe hij al dansend met een fles drank in de hand tegen 216 km/u over de snelweg raast. Krijg je zo’n bestuurder ooit nog op het rechte pad? Wij vroegen het aan een expert.