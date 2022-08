Komende week temperaturen tot 30 graden en meer: dankzij deze tips vind je verkoeling op of ín het water tijdens de hitte

Warm, warmer, warmst. Dat zal het de komende dagen worden, met in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen die boven de 30 graden klimmen. Voor wie geen airco of zwembad in de buurt heeft, zochten wij enkele vakantietips dicht bij huis uit, die vast en zeker ook voor verkoeling kunnen zorgen. Geniet ervan!

Pizza op het water in Gent

Pizza op het water in Gent

Dat volgens sommigen niet Brugge maar Gent het échte Venetië van het Noorden is, kunt u nu ook zelf beoordelen dankzij een uitje met de kajak. Veel Vlamingen trekken er voor naar de Ourthe, al zijn de Gentse wateren minstens even verkwikkend. De jongste jaren nam het aantal bedrijven dat hier kajaks verhuurt dan ook toe. Bij Kajak Gent huur je voor 15 euro per persoon een kajak voor vier uur, en die tijd heb je nodig om van de Snepkaai naar het historische hart van de stad te peddelen.

Héél erg leuk detail onderweg: pizzaketen Otomat heeft vlak naast de Vleeshuisbrug een ‘drive-in’ voor kajakkers gebouwd. Even dobberend uitrusten met een heerlijke pizza en een fris pintje: wat wil een mens nog meer?

Hoogstraten: Kneeboarden op de Mosten

Hoogstraten: Kneeboarden op de Mosten

Het ‘kleine broertje’ van waterskiën en wakeboarden, maar daarom niet minder fun. De kans is vrij groot dat je de eerste vijf meter ook niet haalt als beginneling, maar dat is met deze temperaturen absoluut geen tegenvaller. Het werkt zoals de iets geavanceerdere versies, alleen zit je op je knieën. Maar ook hier word je - SNOK - meegetrokken door een kabel. Na een paar pogingen lukt het misschien zelfs om de eerste bocht te halen, wie weet? Hoe dan ook: zweten zal je er niet van doen.

Het kind uithangen op het Aquapark van Terhills in Dilsen-Stokkem

Volledig scherm © Karolien Coenen

“Hier is geen waslijst met regels. Je mag van alles afspringen, maar niét als er mensen op de glijbaan aan het klimmen zijn. Je wil niet dat iemand onder jou komt te liggen, hé. Hoor je aan het einde twee keer een fluitsignaal, dan kom je weer uit het water en is de volgende groep aan de beurt. Veel plezier!” Zeg nu zelf: het begint al te kriebelen als de instructeur zijn woordje uitleg doet. Absolute vrijheid, zolang de veiligheid maar gerespecteerd wordt. Het Aquapark in Terhills is eigenlijk kort gezegd één gigantisch groot springkasteel/hindernissenparours waar een misstap je een plons in het water kost. Goeie deal, toch?

Temse: Zonder vaarbewijs in een sloep de Schelde op

Volledig scherm © Kristof Pieters

Sloep-Rent is een jong bedrijf dat pas dit jaar werd opgericht door Bavo Schelfaut (40) en Elise Duerinckx (38) uit Temse. Er zijn twee luxueuze sloepen beschikbaar met een capaciteit tot 12 passagiers. Maar mag je zomaar zonder vaarbewijs de Schelde op? Zaakvoerder Bavo legt uit: “De maximumsnelheid van de sloepen is beperkt tot 15 km per uur. Meer is niet nodig, want het is de bedoeling om te genieten van het landschap. Je zal ook al snel merken dat snelheid op het water anders ervaren wordt.” In een kort rondje varen leer je om de boot te bedienen. Het instrumentenpaneel is gelukkig niet veel ingewikkelder dan de gemiddelde PlayStation-console. Een aan/uit-knop, een toerenteller, het benzinepeil, een dieptemeter en de gashendel. Om aan te meren beschikken we ook nog over een boegschroef. Easy peasy! Het leuke hieraan is ook dat de Schelde erg breed is, een snelweg met een overvloed aan rijvakken en amper verkeer. Trek gerust een fles cava open met je gezelschap, maar niet voor de stuurman, want ook op het water moet er altijd iemand BOB zijn.

Wakeboarden in Destelbergen

Wakeboarden in Destelbergen

Zoals hierboven vermeld is dit het ‘grotere broertje’ van kneeboarden. Locatie: het Damslootmeer naast de E17 in Destelbergen, bij Wakepark Gent. Wetsuit is niet verplicht, het reddingsvest -uiteraard- wel. De meeste wakeboard-kabelbanen zijn overigens rond, hier hebben ze enkel een rechte lijn. Ideaal voor beginners, maar ook gevorderden en experts kunnen zich hier uitleven. Het kan voor iedereen, ook kinderen. Een leeftijd plakt er niet echt op, maar je moet wel honderd meter kunnen zwemmen. Ook hier plons je vrijwel gegarandeerd in het water bij de eerste pogingen, maar als je wat leert uit je fouten - niét tegentrekken op je armen - verkoop je misschien al wel wat show?

Diksmuide: Met een zonnebootje geruisloos door de IJzer klieven

Volledig scherm © GUS

De familie Van Nevel kocht enkele bootjes die varen op zonne-energie voor hun recreatiebedrijf Buitenbeentje. In de Heernisse hebben ze een ruime parking. Bij aankomst klim je meteen in het bootje voor een uitleg. Het hendeltje naar voor of achter duwen om voor- of achteruit te varen: dat klinkt logisch. Ook het stuur, waarmee je de juiste richting kan bepalen, lijkt evenmin voor een uitdaging te zorgen. En weg ben je. Wat een fantastisch uitzicht heb je vanop het water! Van dichtbegroeide bomenrijen tot weidse uitzichten, van bijzondere huizen met elk hun aanlegsteiger tot stenen bruggetjes. Hoewel het bootje maar 6 tot 8 kilometer per uur vaart, heb je niet het gevoel dat je aan het treuzelen bent. Zowel achter het stuur als liggend op de comfortabele kussens is het genieten. Onderweg - aan de Knokkebrug - kan je na een uurtje varen lekker picknicken. Instant vakantiegevoel in eigen land.

