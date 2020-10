Komen de Nederlanders nu massaal bij ons pintjes drinken? Grensburgemeesters zijn alvast niet bang Redactie

13 oktober 2020

20u34 0 Nederland schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus en voert een gedeeltelijke lockdown in. Met als voornaamste ingreep: de sluiting van de horeca. Bij ons kan er echter wel nog getafeld worden. Vraag is dan ook of we een instroom aan Nederlandse horecatoeristen mogen verwachten, en of de burgemeesters daar bezorgd om zijn.

OOST-VLAANDEREN

Een eerste Vlaamse gemeente die tegen de Nederlandse grens aanschurkt, is Beveren. Maar noorderburen die daar een restaurant of café willen bezoeken, botsen al meteen op een algemeen vervroegd sluitingsuur. Om 23 uur moet iedereen buiten. “Dat maakt het meteen minder interessant voor Nederlanders”, meent burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Tijdens onze lockdown in maart en april waren de rollen trouwens omgekeerd en toen hebben we ook geen stormloop van Belgen naar Nederland gezien. Maar mensen tegenhouden? Nee, dat kunnen we niet.”

Nog in Oost-Vlaanderen bewaart ook Assenede de rust. “Ik denk niet dat Nederlanders nu massaal zullen afzakken”, aldus burgemeester Philippe De Coninck (SamenPlus). “Mensen weten dat ze hun verstand moeten gebruiken. En ik denk dat het een kwestie van tijd is voor er ook bij ons strengere maatregelen volgen. Ik wil vooral vermijden dat de grenzen weer zouden sluiten. Dat was echt geen goede zaak.”

Bart Van Hulle (Open Vld), burgemeester van Maldegem, houdt de situatie nauwlettend in de gaten. “Ik heb dinsdagochtend nog overleg gehad met mijn collega uit Sluis”, klinkt het. “Maar we verwachten echt niet dat onze Nederlandse buren de grens over zullen steken voor een pint. Mocht er wel een probleem opduiken, dan bekijken we dat uiteraard wel opnieuw.”

In Sint-Gillis-Waas en Stekene kijken burgemeesters Maaike De Rudder (CD&V) en Stany De Rechter (GeBe) wel aandachtig naar wat er aan ‘de overkant’ zal gebeuren. “Maar voorlopig is er geen reden om ons zorgen te maken over horecatoerisme”, klinkt het. “Al kunnen we niet op de zaken vooruit lopen.”

KEMPEN

“We zagen die sluiting in Nederland aankomen”, zegt Frans De Bont (Forum+), burgemeester van de enclavegemeente Baarle-Hertog. “Maar of dat veel gaat veranderen? Bij ons gelden ook al strengere regels voor de horeca en vol is vol. Neen, extra controles komen er voorlopig niet.”

LIMBURG

Voor Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken, is de Nederlandse beslissing een indicator die weergeeft hoe ernstig het gesteld is met de coronacrisis. “En ik denk dat onze noorderburen dat ook beseft hebben. Een overrompeling in Lanaken vrees ik niet, nee. We hebben sowieso al niet veel cafés. Maar iedereen is hier welkom, zolang ze zich aan de regels houden. Gebeurt dat niet, dan treden we op.”

“Nee, ook wij vrezen geen Nederlandse horecatoeristen”, zegt Rik Rijcken (PRO), burgemeester van Hamont-Achel. “Onze horecabazen verplichten reservatie, dat helpt. Verstrengingen gaan we alvast niet opleggen. De horeca heeft het al zwaar genoeg.”