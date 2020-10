Zwembad van Koksijde heropent na werken, al zijn er wel wat beperkingen Gudrun Steen

06 oktober 2020

10u34 0 Koksijde In het Hoge Blekkerbad in Koksijde, dat de hele zomer gesloten was door werken, kan je sinds deze week opnieuw plonzen. Er zijn wel heel wat beperkingen.

Zo is reserveren verplicht via deze link. De kinderbaden, het versnellingsbad, de glijbaan en de whirlpools blijven voorlopig gesloten. Je kan met andere woorden alleen terecht in het 25-meterbad en het instructiebad. Eerder al heeft de gemeente beslist om het openluchtzwembad te sluiten.

Verder gebeurt zwemmen in shiften van een uur. Een kwartier vooraf mag je naar de kleedkamers. Het dragen van een mondmasker bij het binnenkomen is verplicht. De douches zijn gesloten. Per shift mogen er 60 mensen binnen. De toegangsprijzen blijven dezelfde, de abonnementen worden verlengd door de duur van de sluiting. Koksijde moedigt aan elektronisch te betalen.