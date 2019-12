Zware celstraffen voor Koksijdse dealer, leverancier en hun vriendinnetjes na deals op toiletten in tankstations Bart Boterman

03 december 2019

14u36 0 Koksijde Op de Veurnse rechtbank is dinsdagmorgen een Koksijdse drugsdealer tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Zijn Nederlandse leverancier kreeg 40 maanden effectief. Ook een handlanger en twee voormalige bedpartners van de Koksijdse dealer werden gestraft, net zoals de partner van de Nederlandse leverancier. Volgens het openbaar ministerie verkochten ze cocaïne en cannabis.

De politie kende hoofdverdachte Clive V. uit Koksijde nog van vorige dossiers en bleef steeds vinger aan de pols houden. De man werd in 2017 nog veroordeeld tot 14 maanden met probatie-uitstel voor drugshandel. Ook in 2013 was hij al eens tegen de lamp gelopen. Via telefoontaps en gegevens van ANPR-camera’s werd maandenlang onderzoek gevoerd. “Acht maanden na zijn veroordeling is Clive V. doodleuk herbegonnen met dealen, hij kocht opnieuw aan bij zijn oude leverancier. Een eerdere veroordeling maakte geen indruk op hem. De drugs werd in grote hoeveelheden verkocht in de toiletten van de tankstations in Kalken, Jabbeke en Kruibeke. De vier andere beklaagden leverden hand- en spandiensten”, aldus het openbaar ministerie tijdens het proces. De feiten dateren van midden 2018 tot juni.

Cocaïne, geld of seksuele diensten

Clive V. zette twee toenmalige vriendinnen en bedpartners in om hem te assisteren bij zijn handeltje, in ruil voor cocaïne, geld of seksuele diensten. Ze reden geregeld heen en weer naar de tankstations, maar verkochten ook aan afnemers. Clive V. opereerde telkens vanuit hun appartementen en trok daarna ook in bij een vriend in De Panne, die hem eveneens hielp. De drie kregen respectievelijk 20 maanden cel, 10 maanden cel en 1 jaar cel, hoofdzakelijk met probatie-uitstel. De Nederlandse leverancier Melvin H. uit Hoogvliet bij Rotterdam kreeg 40 maanden effectieve celstraf. Zijn partner kreeg 10 maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel. De vrouw ging geregeld mee vanuit Rotterdam drugs afleveren in de tankstations. In haar wagen werden grote sommen geld gevonden toen de politie overging tot actie.

Drugsgeld

Naast de celstraffen kregen allen een boete van 8.000 euro, de handlangers soms een deel met uitstel. In totaal verklaarde de rechter ongeveer 45.000 euro drugsgeld verbeurd, net zoals een Mercedes CLA en een Ford Ka. De rechter motiveerde zijn vonnis met de ernstige persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van drugshandel en -gebruik.