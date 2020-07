Zwaar ongeval tussen kusttram en personenwagen, brandweer moet inzittenden bevrijden Bart Boterman

16 juli 2020

15u13 0 Koksijde Langs de Koninklijke Baan in Sint-Idesbald, tussen Koksijde en De Panne, is donderdag rond 13.15 uur een zwaar ongeval gebeurd met de kusttram. Een voertuig met Franse nummerplaat en twee inzittenden kruiste de trambedding op een overweg, maar de bestuurder had de aanstormende kusttram niet opgemerkt.

Er volgde een zware botsing. Het voertuig werd enkele meters meegesleurd. De brandweer van De Panne en Koksijde werden opgeroepen om de twee slachtoffers te bevrijden uit de wagen. Het openknippen van de wagen gebeurde met behulp van een hydraulische tang. Beide Fransen werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen volgens de politie Westkust uiteindelijk lichte verwondingen op.

Volgens woordvoerster Sonja Loos van De Lijn liep het tramverkeer enige vertraging op. “De reizigers op de kusttram in kwestie dienden af te stappen en een volgende tram te nemen. Er is overgeschakeld op enkel spoor, waarbij de trams beurtelings voorbij de plaats van het ongeval passeren aan lage snelheid. Daardoor liepen de wachttijden wat op. We hopen dat alles goed gaat met de slachtoffers”, aldus Sonja Loos. De tram heeft overigens steeds voorrang op alle andere verkeer.