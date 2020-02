Zorgcentrum de Vleugels investeert voor het eerst in de kust. Villa Oostduin in Oostduinkerke staat open voor mensen met een mentale beperking GUS

13 februari 2020

10u23 0 Koksijde Morgen vrijdag wordt Villa Oostduin in de Duinparklaan in Oostduinkerke officieel geopend. Er wonen tien mensen met een mentale beperking.

Het is de eerste keer dat de Vleugels, met hoofdzetel in Klerken, investeert in de kust. “We spelen daarmee in op de regionale zorgvraag”, zegt communicatieverantwoordelijke Frank De Smet. “We zetten sterk in op de integratie van onze mensen. We doen dat door contacten te leggen met de buurt, hen te laten deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten in Koksijde en samen te werken met lokale verenigingen voor de dagbesteding. Met de Rozenwingerd in Oostduinkerke bijvoorbeeld hebben we zo’n overeenkomst.” In Villa Oostduin wonen tien mensen met een beperking onder begeleiding van een team dat bestaat uit zeven personen. Voordien was het pand een private woning. De medewerkers van de technische dienst van de Vleugels hebben de verbouwingen voor hun rekening genomen. Zo bouwden ze extra kamers en een ruime badkamer.” Je kan het project in Oostduinkerke vergelijken met dat in Lichtervelde. Daar investeren we momenteel in een nieuwbouw waar we zowel woonondersteuning als dagbesteding zullen aanbieden”, besluit Frank.