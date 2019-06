Zonta Westkust steunt Georges Vermast die moeilijk te been is GUS

28 juni 2019

15u04 0 Koksijde Zonta Club Westkust heeft de Young Women in Public Affairs Award gegeven aan Georges Vermast uit Oostduinkerke. Ondanks haar fysieke beperking is Georges bijzonder geëngageerd.

Elk jaar reikt Zonta Club Westkust een award uit aan jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar voor hun beginnend en succesvol leiderschap en hun inzet als vrijwilliger. Dit keer gaf de vereniging zo’n schouderklopje aan Georges Vermast. Ze kreeg een cheque van 500 euro. Het meisje is geboren met een hersenverlamming en stapt met een looprek. Toch zet ze zich voluit in. Zo is ze voorzitster van de leerlingenraad, was ze de eerste monitor met een fysieke beperking bij vzw Hartekamp, is ze het gezicht van de vzw Move to Improve en zet ze zich in voor het centrum Sterreweg in Zuid-Afrika voor kinderen met een beperking. Georges is geboren in dat land.