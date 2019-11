Zondag is het niet de laatste wereldbekermanche cyclocross in Koksijde GUS

12u52 0 Koksijde Flanders Classics organiseert vanaf volgend jaar de wereldbeker cyclocross en verhoogt het inschrijfgeld voor de organisatoren van de manches aanzienlijk. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is duidelijk: “Ook volgend jaar vindt de Vlaamse duinencross plaats. Desnoods organiseert de gemeente het.”

Nu zondag vindt in Koksijde de jaarlijkse Vlaamse duinencross plaats. Dat is de wereldbekermanche cyclocross georganiseerd door de Veloclub Koksijde met de medewerking van de gemeente. “Er is ongerustheid nu Flanders Classics de wereldbeker heeft overgenomen en strengere voorwaarden oplegt voor de organisatoren”, reageert voorzitter Jan Deramoudt van de Veloclub. “Concreet betekent dat voor ons dat we niet 17.000 euro zoals nu op tafel moeten leggen om de manche in Koksijde te houden maar wel 50.000 euro.”

Voor burgemeester Marc Vanden Bussche staat het vast. “De cyclocross en het wielrennen zijn al vijftig jaar een traditie in onze gemeente. Ze zijn zowel sportief als toeristisch erg belangrijk. Met Koksijde willen we blijven meespelen op het hoogste niveau. In principe tekenen we in op de vernieuwde wereldbeker. We moeten nog eens samenzitten met de Veloclub zelf maar desnoods organiseren we de manche op gemeentelijk niveau. Dit evenement mag niet verdwijnen op de kalender.”

Zondag

Maar eerst is er de editie van dit jaar. Nu zondag om 10 uur rijden de juniores hun manche gevolgd door de beloften. Na de middag beginnen de dames eraan om 13.30 uur gevolgd door de elite heren om 15 uur. “Het parcours is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. De renners moeten wel opnieuw op de Herygersduin in plaats van ernaast wat voor meer spektakel moet zorgen”, zegt Deramoudt. “Bij de aankomst hebben we een extra lus ingetekend. We kunnen zondag rekenen op 150 vrijwilligers. De opbouw van het parcours startte al op 4 november. Ondertussen staan alle nadars en bruggen er. Deze week zetten we de tenten op.”

Kaarten in voorverkoop kosten 13 euro en zijn tot vrijdagmiddag te koop bij de Koksijdse toerismekantoren. Je kan ook een e-ticket bestellen via www.veloclubkoksijde.be. Aan de deur kost het 15 euro. Kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis mee.