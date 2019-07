Zomerse Night of the Proms verwacht 7.000 man: ‘Music was my first love’ in schaduw van de kerk GUS

30 juli 2019

17u33 2 Koksijde Het is een komen en gaan van mensen op het Kerkplein voor de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de eerste zomereditie van The Night of the Proms donderdagavond. Zo goed als alle gemeentediensten zijn betrokken bij de organisatie. Van de poetsploeg tot de elektriciens.

“Net drie weken geleden mochten we het bordje ‘uitverkocht’ ophangen”, klinkt evenementenmanager Peter Bruneel trots. “Tot op vandaag krijg ik telefoon van mensen die erbij willen zijn maar alle 5200 zit- en ruim 1500 staanplaatsen zijn bezet. Al anderhalf jaar zijn we bezig met de voorbereiding van The Proms. We werken uiteraard nauw samen met het team van het Sportpaleis want zijn hebben voldoende knowhow in huis. Voor onze gemeente is dit een fantastisch project en een mooie promotie.” Dat bevestigt Mieke Ghesquière als diensthoofd Toerisme. “We raden de mensen aan om er donderdag een dagje Koksijde van te maken. Ook de logiessector pikt zijn graantje mee net zoals de horeca. Sommige restaurants hebben speciale arrangementen bedacht. Voor onze dienst is het al druk tijdens de zomer maar we nemen The Proms er met plezier bij. Als we de ticketverkoop bekijken, zien we veel West-Vlamingen en ook tweede verblijvers. Het wordt een groot feest.”

Eerst nog zweten

Voor het zover is, moet er nog werk verzet worden. Rudy Baelen leidt zijn technische medewerkers naar alle hoeken van het festivalterrein. “Er zitten mannen bij de elektriciteit, anderen plaatsen nadars, we moeten ook nog een pak stoelen klaar zetten en het team van de groendienst heeft de laatste hinderlijke takken van de bomen gesnoeid.” Peter Bruneel onderlijnt dat The Proms in Koksijde een teamverhaal is. “Zo goed als alle diensten zijn erbij betrokken. Zelfs het secretariaat dat voor de verzekeringen en vergunningen heeft gezorgd. Het nabijgelegen abdijmuseum Ten Duinen is dé plek voor onze 300 vips. Het perscentrum is ingericht in het sociaal huis. Isabelle Deshayes en Ilse Chamon zullen tot 45 journalisten en fotografen ontvangen.” En Peter besluit: “Als de mensen donderdag met een goed gevoel huiswaarts keren zal het voor mij geslaagd zijn. Persoonlijk kijk ik uit naar Gérard Lenorman en uiteraard John Miles maar ook Bart Peeters, Gers Pardoel, Regi en Lady Linn zullen zeker de moeite zijn. Als student volgde ik The Proms in het sportpaleis en ooit stond ik als freelance muzikant bij de slagwerkers op het podium van datzelfde evenement. Dat ik nu de eerste zomereditie mee mag organiseren doet wel iets.”

Wie donderdag in Koksijde moet zijn, houdt rekening met een aantal verkeerswijzigingen. De straten rond het Kerkplein zullen vanaf 8 uur ’s morgens al afgesloten zijn. De festivalgangers kunnen parkeren langs de Van Buggenhoutlaan en de Bliecklaan en dat tot 2 uur ’s nachts. Er is voldoende fietsparking bij het plein. De laatste tram bij Ster der Zee of Koksijde-Bad vertrekt om 1 uur richting Oostende. Er zal toegangscontrole zijn. Paraplu’s zijn bijvoorbeeld verboden op het festivalterrein.