Zomereditie Night of the Proms voegt tweede concert toe op 14 augustus GUS

19 februari 2020

10u18 4 Koksijde Het was een stormloop op de tickets voor de tweede editie van Night of the Proms in Koksijde. In geen tijd waren alle tickets voor 13 augustus de deur uit. Goed nieuws voor wie er geen kon bemachtigen. Er volgt een tweede dag op 14 augustus.

“Door het grote succes en de blijvende vraag naar tickets hebben we besloten om een extra dag in te lassen”, zegt evenementenmanager Peter Bruneel van Koksijde. “Vrijdag 14 augustus kan je ook genieten van de unieke ‘promssfeer’ op het Kerkplein. De twee shows hebben een identiek programma en starten beide om 20.30 uur. De kaartenverkoop start nu vrijdag 21 februari om 10 uur. Je kan online bestellen op teleticketservice.com of langsgaan bij de toeristische dienst in de Zeelaan. Wie al een ticket heeft voor 13 augustus kan die niet inruilen voor de 14de augustus.”

Stan Van Samang, Ozark Henry, John Miles en Bart Peeters zijn al aangekondigd. Meer namen volgen binnenkort. De ticketprijzen variëren: 29, 34, 44 en 49 euro. Info: www.notp.com.