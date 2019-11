Zo ziet vernieuwd Koksijde-Dorp met 245 extra woningen eruit GUS

29 november 2019

19u00 0 Koksijde Een maquette en ontwerpbeelden in het gemeentehuis tonen waar de 245 nieuwe woningen in Koksijde-Dorp zouden komen.

De gemeente Koksijde en de provincie bereidden samen een toekomstplan voor Koksijde-Dorp voor. De 245 nieuwe woongelegenheden, in zeven zones, zijn nog niet voor meteen. Het project kan pas helemaal gerealiseerd worden als de technische dienst, het recyclagepark, de loodsen en de serres van de groendienst zijn verhuisd naar de luchtmachtbasis. “Belangrijk is dat we kiezen voor betaalbaar wonen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “De nieuwe zones situeren zich aan weerszijden van de begraafplaats en zijn gekoppeld met publieke pleintjes. We kunnen de nieuwe woonbuurt laten aansluiten op de bestaande wegen.”

Schepen Guido Decorte (LB) is tevreden met de toekomstvisie. “Door de steun van de provincie hebben we de beste experten op de toekomst van Koksijde-Dorp kunnen zetten. We hebben nu een mooi visieplan klaar. Belangrijk is dat het gezellig en ook kleinschalig blijft. Hoogbouw is niet aan de orde. We streven naar verscheidene woontypes voor zowel jonge gezinnen als senioren. De grootste troef is de verbinding met de uitgestrekte polders via groene assen en beken. Het plein bij ’t Oud Schooltje zouden we uitbreiden tot een publieke plek die zich uitstrekt tot aan de huidige scoutslokalen. Extra mogelijkheden zijn onder meer een kinderboerderij of een blotevoetenpad.”

De maquette en de beelden van het ontwerp zijn van 9 december tot en met 5 januari te zien in het gemeentehuis. Info: iedereenmee.koksijde.be.