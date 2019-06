Zo zien de Koksijdse kinderen hun gemeente in de toekomst GUS

14 juni 2019

13u15 0 Koksijde Een hapjeswinkel met chocoladefontein of glazen tunnels in de zee. De fantasie van de Koksijdse kinderen is duidelijk zonder grenzen. Kom alle creatieve werkjes bekijken in het atrium van het gemeentehuis.

“”Wat zou jij plezant vinden in Koksijde?’ Met die vraag trokken we naar al onze scholen”, licht jeugdschepen Lander Van Hove (LB) toe. “De vele knutselwerken, tekeningen, collages en gedichten die we als antwoord kregen stellen we tot 28 juni tentoon in de raadzaal. Er zitten echte pareltjes tussen. We koppelden er ook een plezante schoolwedstrijd aan vast waarbij we zeven klassen beloonden. Zij kregen een K-klaspakket. Eind deze maand sturen we de ijskar naar alle deelnemende scholen want iedereen heeft zijn best gedaan.” De actie past in ‘De Ronde van Koksijde’. “We willen graag horen wat onze inwoners nog willen in hun gemeente”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Daarom stelden we een bevraging op die iedereen online kan invullen. Tijdens de zomer zullen we met onze diensten bekijken wat praktisch en financieel haalbaar is. In september bezoeken we alle buurten om het plan persoonlijk voor te stellen.” De vragenlijst invullen kan via www.koksijde.be/derondevankoksijde.