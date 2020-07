Zo zal de bezinningsruimte op de begraafplaats in Oostduinkerke eruit zien Gudrun Steen

16 juli 2020

De gemeente Koksijde investeert 218.000 euro in de inrichting van een bezinningsruimte en de plaatsing van sanitair bij de begraafplaats in Oostduinkerke. Het ontwerp is van de Koksijdse architect Stefan Depla. Het gebouw is in de vorm van een kapel met binnenin een zitruimte.

Daarnaast komt er op die begraafplaats ook een monument voor doodgeboren kindjes. “Peter Dalle is volop bezig met een creatie”, zegt schepen Stéphanie Anseeuw (LB). “Het wordt iets speels. Hij verwerkt er onder meer dieren in. We zullen dat in de eerste plaats in Oostduinkerke plaatsen maar later krijgt ook de begraafplaats in Koksijde zo’n monument.”

Rita Gantois (N-VA) vraagt extra aandacht voor het funerair erfgoed. “Veel graven in Koksijde-Dorp zijn verzakt. Dat is echt geen mooi beeld. Daarenboven pleit ik voor het meter- en peterschap zodat het waardevol funerair erfgoed niet verloren gaat. Investeren in een bezinningsruimte juichen we toe want op een begraafplaats kan je tot rust komen.”