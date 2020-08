Zestiger slachtoffer van hackers Mathias Mariën

17 augustus 2020

18u02 0 Koksijde Een 61-jarige man uit Koksijde is opgelicht via Messenger. Hackers maakten 50 euro buit.

De man zat zondagavond achter zijn computer toen een vriend van hem een gesprek opende. De man had geen argwaan en ging mee in het gesprek. Die vriend vroeg plots op mee te doen met een spelletje. Daarvoor vroeg hij het GSM-nummer van de man die hij ook kreeg. Er werd hem een code gestuurd die hij moest terugsturen, zogezegd voor het spel. Kort daarna bleek hij beroofd te zijn van 50 euro. Het account van de vriend in kwestie was wellicht gehackt. De man diende klacht in bij de politie.