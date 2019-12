Zendmast in Koksijde-Dorp baart zorgen. Burgemeester snapt het niet: we verplaatsen enkel een bestaande zendmast GUS

08 december 2019

Nee 67% Koksijde Tot 24 december loopt het openbaar onderzoek over een zendmast van 45 meter van Proximus in het sportpark in Koksijde-Dorp. Sander Loones (N-VA) is daarover ongerust en er loopt ook een petitie tegen de mast. “Het gaat enkel om het verplaatsen van een mast die daar al jaren staat”, sust burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

“Zowel in de gemeenteraad van september als in die van oktober bracht ik de zendmast ter plaatse. Zo’n mastodont hoort niet in Koksijde-Dorp maar wel op de basis”, stelt oppositieraadslid Sander Loones. “We betreuren het dat de gemeente over zo’n belangrijk dossier niet communiceert met de buurt. Recent stelde het bestuur de toekomstplannen voor Koksijde-Dorp voor met nieuwe woongelegenheden. Een reden te meer dat zo’n mast daar niet thuishoort.”

Loones weet zich gesteund door een petitie online die al door ruim honderd mensen is ondertekend. De actievoerders vrezen voor de straling veroorzaakt door de mast en zijn ook niet akkoord met de visuele hinder en de schaduw. Bovendien is de mast gepland op amper honderd meter van de Hoge Blekker, de hoogste duin van het land.

Enkel verplaatsen

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is verrast. “Die zendmast van 45 meter hoog staat er nu al bij het oud politiekantoor. Die is trouwens mee goedgekeurd door N-VA die toen in de meerderheid zat. Het is die mast die verplaatst wordt naar het sportpark net omdat er dan minder hinder is voor de buurt. Alle milieuaspecten zijn onderzocht. Bovendien zit dit dossier in openbaar onderzoek. Er is dus nog niets definitief beslist. Op termijn is het de bedoeling om die mast op de basis te zetten maar Defensie is nu nog eigenaar dus hebben wij daar nog niets te zeggen. Iedereen wil toch voldoende bereik in zijn buurt?”