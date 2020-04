Zeevonk doet zeewater blauw oplichten aan de westkust: “Een van de allermooiste natuurfenomenen” Bart Boterman

27 april 2020

16u57 90 Koksijde Langs verscheidene stranden van de westkust was afgelopen weekend de feeërieke zeevonk te zien. Dat zijn algen in het zeewater die blauw licht produceren in de duisternis. Het levert indrukwekkende beelden op, onder meer in Oostduinkerke. “Het is het allermooiste natuurfenomeen in ons land", zegt bioloog Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Volgens Seys is de zeevonk er vroeg bij dit jaar. “Normaal gezien komt dit fenomeen pas voor tussen half mei en begin juli, maar de weersomstandigheden blijken nu al gunstig. Het zeewater is al ietwat opgewarmd, en er is relatief veel zonneschijn en voldoende voedsel. Het zorgt ervoor dat deze algen zich razendsnel voortplanten tot ze met miljarden zijn. Eens er genoeg zeevonk is ontstaan, zijn ze in staat om blauw licht te geven bij duisternis. Het gaat om een chemische reactie die optreedt wanneer er beweging is in het water”, legt Jan Seys uit. Net daarom is zeevonk meestal te zien aan de branding, waar de golven kabbelen.

Overdag is de blauwe schijn niet zichtbaar. Wel kan je de zeevonk dan herkennen als een soort zalmroze film op het zeewater. “Als je dat zalmroze laagje opmerkt op het water, kan je er nagenoeg zeker van zijn dat het om zeevonk gaat. Keer ’s nachts eens terug en er is grote kans dat je het schouwspel van blauw licht te zien krijgt. Je moet uiteraard een beetje geluk hebben met de wind, want die kan spelbreker zijn. Al zal ik in deze tijden natuurlijk niet oproepen om zich massaal naar het strand te begeven”, aldus Seys.

‘Blauwe voetstappen’ in zand

Volgens hem is het zelfs mogelijk dat voetstappen in nat zand blauw beginnen oplichten als er hoge concentraties zeevonk in het water zitten. “Ik vind het in elk geval het allermooiste natuurfenomeen dat bestaat in ons land. Het kan voor mij zelfs tippen aan het noorderlicht”, aldus Jan Seys.