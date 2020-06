Zaakvoerder uitgebrand restaurant Peper & Zout: “Ik wil over drie weken heropenen. Ja, dat wordt krap” Bart Boterman

29 juni 2020

17u49 0 Koksijde “Ik ben erg aangeslagen, maar blijf strijdvaardig.” Ondanks de zware brand in restaurant Peper & Zout in de Albert I-laan in Oostduinkerke probeert zaakvoerder Wim Slosse (52) de moed niet te verliezen. “Ik hoop over drie weken te kunnen heropenen”, zegt Wim.

Chef-kok Wim Slosse, al twintig jaar zaakvoerder van Peper & Zout, was zondagnamiddag boodschappen gaan doen en de afwasser had net de zaak verlaten, toen rond 16.30 uur brand uitbrak. Er was niemand aanwezig in het bekende restaurant in de Albert I-laan.

Eigenlijk moet de hele zaak volledig vernieuwd worden Wim Slosse, zaakvoerder Peper & Zout

Op de terugweg van de winkel werd Wim verwittigd over de ernstige brand. “De oorzaak bleek te liggen bij een oververhitting of kortsluiting in de frietketel. Het moet enorm snel zijn gegaan. In geen tijd stond de keuken in lichterlaaie. Die is volledig uitgebrand. De rest van de zaak liep zware rookschade op en ziet zwart. De meeste elektriciteitskabels zijn bovendien gesmolten. Eigenlijk moet de hele zaak volledig vernieuwd worden”, getuigt Wim Slosse.

Kuisploeg

Het is de eerste keer dat Peper & Zout af te rekenen krijgt met een brand, maar de timing is hoogst ongelukkig. “Dit is een ramp, zeker na de maandenlange verplichte sluiting door corona. Aan de financiële gevolgen wil ik voorlopig niet denken. De verzekeringsexpert komt maandagnamiddag langs en maakt zijn verslag op. Intussen heb ik mijn elektricien al gehoord en die kan nagenoeg onmiddellijk starten, net als de kuisploeg. Ik hoop over drie weken te heropenen, al wordt dat erg krap. Ik blijf in elk geval strijdvaardig”, aldus Wim.

Gereserveerd?

De klanten die een plekje bij Peper & Zout hadden gereserveerd, worden opgebeld of via mail verwittigd over de sluiting. “Wie heeft gereserveerd, maar geen telefoonnummer heeft achtergelaten, verwijs ik graag naar onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven over de heropening”, aldus Wim Slosse.