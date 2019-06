Yvo Peeters bundelt al zijn 500 gedichten in één boek GUS

27 juni 2019

14u09 3 Koksijde Op 13 juli viert Yvo Peeters uit Koksijde zijn 70ste verjaardag. Een goede reden, dacht hij, om alle gedichten die hij de voorbije halve eeuw heeft neergepend te bundelen in een boek. Hij stelt dat nu zaterdag voor.

Als Yvo Peeters iets doet dan is dat vol overgave. Zijn nieuwste poëziebundel is zijn 107de (!) boek. Taal heeft hem altijd erg geïnteresseerd. “Ik schreef al om en bij de 30 poëzieboeken en essays. Daarnaast behoren geschiedenis, taal, recht en politiek tot mijn interesses”, zegt Yvo. “Mijn eerste poëziewerk dateert van 1969, precies een halve eeuw geleden dus. Hoog tijd, vond ik, om al mijn 500 gedichten te bundelen in één overzichtelijk boek. Mijn 70ste verjaardag vond ik een goede reden om ermee naar buiten te komen. Mijn gemoedstoestand, gedachten en gebeurtenissen zijn redenen om in de pen te kruipen. Niet alle gedichten zijn overwegend vrolijk.” Yvo Peeters heeft een rijk leven achter de rug, aan inspiratie geen gebrek. Hij was twaalf jaar docent en van 1983 tot 2009 federaal en Vlaams ambtenaar. Daarnaast voerde hij vele internationale opdrachten uit voor onder meer de UNO, UNESCO, EU en verschillende buitenlandse regeringen. Zo reisde hij de wereld rond en die passie om te verkennen is nog steeds niet bekoeld. De teller van bezochte landen staat ondertussen op 285 en er zijn maar 300 landen.

Zijn nieuwste poëzieboek heet ‘Voor de eindmeet even omzien. Een halve eeuw op versvoeten’. Het kost 18 euro en is vanaf 1 juli verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel in de Zeelaan in Koksijde. Daar stelt Yvo het trouwens ook voor nu zaterdag om 15 uur. Zijn boek is uitgegeven bij Flying Pencil.