Wordt onderzocht: fietshelm op en je verdient digitale munten GUS

25 oktober 2019

11u11 1 Koksijde Koksijde wil de schoolgaande jeugd aanmoedigen om een fietshelm en fluohesje te dragen. Hoe? Door het bestaande buck-e systeem, waarbij kinderen punten kunnen sparen en die inruilen bij de lokale handel, uit te breiden. Opgepast, het zit wel nog in onderzoeksfase.

Het was Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) die aan de gemeenteraad voorstelde om alle 2309 minderjarigen een fietshelm te geven. “Als we 25 euro per helm rekenen dan komt dat op nog geen 60.000 euro. Gezien kinderen snel uit een helm groeien, kan Koksijde starten met een fietshelmbibliotheek. Daarnaast is een sensibiliseringscampagne nodig en die mag zeker ook naar volwassenen gericht zijn want ook die groep is fietsveiliger met een helm op.”

Jeugdschepen Lander Van Hove (LB) was het idee genegen. “We onderzoeken of we het bestaande buck-e systeem kunnen uitbreiden met de registratie van de fietshelm en het fluohesje. Wie zich fietsveilig een weg baant door het verkeer krijgt punten en die kunnen ze inwisselen bij de deelnemende lokale handel. De helmen en hesjes moeten dan wel uitgerust zijn met een tagsysteem zoals dat nu al van kracht is voor de fietsspaken en de sleutelhangers aan de boekentas. Op 16 september dit jaar hebben we buck-e gelanceerd in vijf basisscholen in Koksijde. Vandaag zijn 390 leerlingen geregistreerd en doen acht handelaars mee. Samen fietsten of wandelden de deelnemers ruim 18.000 kilometer dit schooljaar. Ze verzamelden daardoor 4740 bucks. Fietsers en wandelaars passeren een scanner die hen registreert. Als het slecht weer is, geven we bonuspunten. Die punten worden omgezet in digitale munten, de bucks. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar de kermis, het zwembad of een ijsje kopen.”