Winkelleegstand moet lager, aanpak wordt weldra besproken op commissie GUS

22 oktober 2019

13u58 1 Koksijde Een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe discussie over de aanpak van de leegstaande handelspanden in Koksijde. Op 5 december wordt daarrond een speciale commissie met politiek en handelaars georganiseerd. De oppositiepartijen N-VA en Koksijde Vooruit pleiten alvast voor een snelle aanpak.

“94 van de 738 handelspanden staan leeg”, stelt Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) vast. “In april deden we al elf concrete voorstellen zoals extra shop & go-parkeerplaatsen, meer fietsrekken en de opmaak van een database met alle leegstaande panden. Daar voegen we nog een aantal zaken aan toe. Koksijde moet de leegstandtaks opnieuw invoeren en premies geven aan startende handelaars en aan ondernemers die een pop-upshop lanceren in een leegstaand pand.”

Acties

Ook Patricia Vandenbroucke (N-VA) pleit voor een snelle aanpak. “Een gemiddelde West-Vlaamse gemeente heeft een leegstandspercentage van 8,5 procent, in Koksijde is dat 12,5 procent. Vaak staan die gebouwen een paar jaar leeg. De ambtenaar Lokale Economie is er. Het huis voor de Lokale Economie in het handelscentrum moet een volgende stap zijn. De afbakening van het kerngebied is belangrijk zodat de ondernemers meer gecentraliseerd gevestigd zijn. Via acties kan je inwoners aanmoedigen om in de eigen gemeente te gaan shoppen. Alle lokale ondernemers moeten hun plaats hebben op de gemeentelijke website.”

Braderieën

Middenstandsschepen Dorine Geersens (LB) benadrukte dat de gemeente al heel wat doet om het handelsleven te stimuleren. “We hebben talrijke braderieën georganiseerd en een gratis workshop sociale media voor alle handelaars. We laten pop-ups toe in leegstaande panden. Ook maakt onze ambtenaar Lokale Economie werk van een gedegen economisch beleidsplan.” Het besluit van de gemeenteraadszitting? Er komt op 5 december een extra commissie met alle belanghebbenden om de leegstand te bespreken en aan te pakken.