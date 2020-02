Winkeldief zet het op een lopen na diefstal in Carrefour Bart Boterman

05 februari 2020

13u44 0 Koksijde De politie maakte dinsdagavond jacht op een winkeldief die twee CD’s had gestolen in de supermarkt Carrefour in de Robert Vandammestraat in Koksijde.

De winkeldetective had hem betrapt toen hij rond 18.40 uur voorbij de kassa liep zonder betalen. Even voordien had hij de beveiliging verwijderd en op de grond gegooid, bleek achteraf. De dief werd nog achtervolgd voor de winkeldetective, maar de vogel was gaan vliegen. De politie snelde ter plaats een deed nog opzoekingen in de buurt, maar dat leverde niets meer op.