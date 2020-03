Winkeldief kan ontkomen aan politie ... maar wordt korte tijd later dronken en ruziënd aangetroffen op straat Mathias Mariën

10u37 0 Koksijde De politie Westkust heeft zaterdag in de late namiddag twee Polen opgepakt die in het openbaar ruzie aan het maken waren en duidelijk in dronken toestand verkeerden. Opvallend: één van de Polen had vlak voordien schoenen gestolen in een handelszaak. De politie trof bovendien nog verschillende gestolen goederen bij hem aan.

Het was de uitbater van een schoenenwinkel langs de Koninklijke Baan in Koksijde die zaterdag omstreeks 17.30 uur de politie alarmeerde. De dader van een diefstal was net op heterdaad betrapt, maar zette het op een lopen. De politie kon de dief aanvankelijk niet meer aantreffen en kon hem pas per toeval klissen toen ze tussenbeide moesten komen voor een hoogoplopende ruzie tussen twee Polen die openbaar dronken waren. Behalve de schoenen, troffen ze ook heel wat make up en inlegzolen aan. Er wordt nu bekeken waar die goederen gestolen werden.