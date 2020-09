Winkeldief gearresteerd nadat camera’s hem filmen Bart Boterman

04 september 2020

12u34 1 Koksijde De politie pakte donderdag rond een 32-jarige Oostendenaar op in Koksijde na twee diefstallen in winkels, op het Guido Gezelleplein en in de Zeelaan.

De diefstallen gebeurden rond 8.20 uur en 11.40 uur. In de ene zaak stal de man een meeneemmaaltijd en in de andere dronk hij enkele flesjes drank leeg. De man werd geregistreerd op camerabeelden. Wat later trof een patrouille hem aan in de omgeving. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en meegenomen naar het commissariaat voor verhoor.