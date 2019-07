Wijnbouwer opent vrijdag brasserie Het Keukenhof Luc en Elsje Thienpont zien ’t Florishof van weleer als een rustpunt waar culinair genieten voorop staat GUS

16 juli 2019

16u04 0 Koksijde De gekende wijnbouwer Luc Thienpont (67) en zijn echtgenote Elsje Putteman (56) verwelkomen je vanaf vrijdag in hun gloednieuwe brasserie Het Keukenhof langs de baan tussen Oostduinkerke en Koksijde. In het pand was jaren museum ’t Florishof gevestigd. De oude ambachtshuisjes in de tuin zijn daarvan nog herinneringen.

Elsje woont in De Panne en Luc volgde zijn liefde naar de Westkust. Een andere passie van de gepensioneerde levensgenieter is wijn. “In de Bordeauxstreek heeft onze familie verschillende wijndomeinen. Samen met Elsje kochten wij twee jaar geleden Chateau Raye niet ver van de Saint-Emilionstreek”, schetst Luc. “Volgend jaar starten we de wijnproductie. Het resultaat zal je kunnen proeven in Het Keukenhof. Vroeger kwamen we hier vaak om te genieten van de rust op het terras. Toen Jan Florizoone het verkocht, zagen wij dat als een nieuwe uitdaging. Beide hebben we geen horeca-ervaring maar we laten ons omringen door een sterk team van koks, een meester-patissier en zaalmedewerkers.” Wijn zal een prominente rol spelen in Het Keukenhof. “We bieden 35 tot 40 soorten rode wijnen aan, vooral uit de Bordeaux-streek. Daarnaast staan er een handvol Champagnes op onze kaart naast de verfrissende witte wijnen. Ik geef er graag meer uitleg over aan onze klanten”, glimlacht Luc. Die liefde voor de wijnen zie je niet enkel op de kaart maar ook in het decor. Twee grote wijnbewaarkasten voor alles samen 300 flessen vormen de blikvanger.

Nostalgie in een modern kader

De gevel van het oudste vissershuisje van Oostduinkerke verklapt dat Het Keukenhof staat voor authenticiteit. Binnen geniet je van de typische brasserie-look met veel stof, groene zetels, marmeren tafels en een lange bar. “Nieuw is de vergader- of feestzaal voor 45 personen”, leidt Elsje ons rond. “We hebben dat ingericht op de plaats waar de familie Florizoone een museum had. De tuin ademt nostalgie uit. In het oude kapelletje bewaren we de wijn, het bakkershuisje is nu een kantoorruimte en het kleine landelijke huisje vormt de slaapplek voor een deel van ons personeel.”

Luc en Elsje zullen zelf zoveel mogelijk in de zaak zijn voor het contact met de klanten. De dagelijkse leiding rust op de schouders van Mark Timmermans uit Oostduinkerke. “Een eerlijke keuken met dagverse producten daarvoor staan we. De chef-kok Andreas Thelander legt accenten uit België, Italië, Spanje en Frankrijk. Biologisch en diervriendelijk zijn twee criteria die belangrijk zijn bij de selectie van onze producten. Alles wordt in de eigen keuken gemaakt. ’s Namiddags is onze tea-room open. Geen klassieke wafels of pannenkoeken maar wel de fijnere desserts of tapas. Vergis je echter niet. De drempel is laag. We houden het allemaal betaalbaar. Tot slot broeden we op een aantal speciale formules zoals The Chef’s Table waarbij de mensen aanschuiven om zich te laten verrassen door onze kok. In de tuin staat de Ofyr voor liefst 150 man waarop we bakken met hout.”

Het Keukenhof vind je langs de Koksijdesteenweg 72. Info: info@brasseriekeukenhof.be of 058 59 58 58.