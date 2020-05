Wijkpolitie De Panne, Nieuwpoort en Koksijde verplaatst zich voortaan met de elektrische fiets Bart Boterman

07 mei 2020

20u40 0 Koksijde De wijkpolitie van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zijn voortaan voorzien van elektrische fietsen. De nieuwe vervoersmiddelen werden woensdag officieel in gebruik genomen.

“Onze wijkinspecteurs staan dicht bij hun mensen. Door de komst van de elektrische fietsen zijn ze nog zichtbaarder en nog makkelijker aanspreekbaar dan voorheen. Met een elektrische fiets zijn ze sneller ter plaatse en dragen ze bovendien hun steentje bij aan duurzame mobiliteit”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van PZ Westkust. “Wijkinspecteurs op de fiets worden door de bevolking als een meerwaarde gezien. Onze wijkinspecteurs moeten dan ook hun werk in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren. Vandaar is het logisch dat de zone investeerde in nieuwe elektrische fietsen voor hen. Ze vervangen hun voorgaande niet-elektrische fietsen”, aldus de woordvoerster.

De firma O’Velo uit Oostduinkerke leverde woensdag de 23 elektrische fietsen van het Belgische merk Granville. Korpschef Nicholas Paelinck fungeerde als testpersoon en gaf zijn zegen voor de ingebruikname.