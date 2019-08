Wielerwedstrijd Keizer der Juniores terug in Koksijde GUS

29 augustus 2019

10u08 0 Koksijde In het weekend van 14 en 15 september vindt de tweedaagse juniorenwedstrijd Keizer der Juniores plaats. Op zondag is Koksijde de gastgemeente.

De 37ste editie van de Keizer der Juniores start zaterdag 14 september in Pittem met de Kluisberg, Côte de Trieu, Oude Kwaremont, Patersberg en Tiegemberg als headliners. Zondag 15 september is er een individuele tijdrit van 6 kilometer in de poldervlakte in Wulpen om 9 uur. Het is een kort maar technisch parcours waar de wind een bepalende factor zal spelen. De finale start om 15 uur in Koksijde. De aankomstlijn ligt in de Ter Duinenlaan bij Cinema Koksijde. Iets om naar uit te kijken is de beklimming van de duin Hoge Blekker. Liefst acht keer zullen de deelnemers de hoogste duin van de kust moeten oprijden. Aan de aankomstlijn staat een groot scherm waarop je de wedstrijd kan volgen. De Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde is tevreden dat de Keizer der Juniores opnieuw op de Koksijdse wielerkalender staat. De Internationale Wielerunie UCI laat 25 ploegen toe waarvan de 13 beste teams uit België aangevuld met ploegen uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Luxemburg, USA, Duitsland en Denemarken. Info: www.keizerderjuniores.be.