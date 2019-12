Wie zijn die skeletten van meer dan 1.300 jaar oud? Zijn het onze rechtstreekse voorouders? GUS

04 december 2019

16u22 0 Koksijde Twee jaar terug werden tijdens de bouwwerken voor het politiekantoor in de Ter Duinenlaan in Koksijde 53 skeletten gevonden die dateren uit 650 na Christus. Vandaag start het DNA-onderzoek op die uitzonderlijke collectie. Binnen anderhalf jaar weten we of die skeletten onze rechtstreekse voorouders zijn.

“Welke personen schuilen achter de 53 skeletten die we begin 2017 vonden bij een Laat-Merovingische woning”, zegt Dr. Maarten Larmuseau van de KU Leuven en vzw Histories nieuwsgierig. De beenderen zijn dan wel ruim 1.300 jaar oud, toch kunnen de onderzoekers er nog veel informatie uit halen.

“Het DNA halen we vooral uit de tanden”, licht Larmuseau toe. “We kunnen daaruit hun haar- en oogkleur afleiden, maar ook of ze aan een ziekte hebben geleden. Alle 53 skeletten komen op de onderzoekstafel terecht, zodat we te weten komen of ze familie waren van elkaar. Tot slot willen we weten vanwaar ze kwamen. Waren het mensen uit de streek of waren het passanten? Als ze met de streek verwant waren, dan zouden dat dus de rechtstreekse voorouders zijn van ons. Een naam zullen we niet kunnen kleven op die vondsten. In die periode waren er nog geen familienamen. Ook interessant wordt de link naar vandaag. We zullen het DNA van de skeletten vergelijken met dat van onze bevolking nu. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?”

Geschiedenis schrijven

De vondst van die skeletten was op een paar honderd meter van de abdijsite Ten Duinen. “We willen weten of er een connectie is met dat gebied”, geeft Larmuseau nog mee. “Daarom zullen we een schedel onderzoeken die op het domein Ten Duinen werd opgegraven en waarvan we denken dat het uit de elfde of twaalfde eeuw dateert. Die schedel heeft een misvorming, dus misschien vinden we wel een link met de Merovingische bevolking en is die schedel een stuk ouder.”

Maarten Larmuseau verwacht binnen anderhalf jaar concrete resultaten, die in het abdijmuseum Ten Duinen getoond zullen worden. Aan het onderzoek werken het Abdijmuseum Ten Duinen uit Koksijde mee, maar ook de KU Leuven, de VUB, de universiteit van Tartu in Estland en de vzw Histories. De totale kostprijs van het project is 250.000 euro. De afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid subsidieert maximum 164.300 euro.