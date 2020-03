Wie verdient de gouden pluim? Rotary Koksijde-De Panne-Veurne zoekt kandidaten Gudrun Steen

09 maart 2020

10u39 0 Koksijde Rotary Koksijde-De Panne-Veurne bestaat dertig jaar en wil dat op een leuke manier vieren. Het bedacht de uitreiking van de gouden pluim. Wie verdient die volgens jou?

Sinds haar oprichting dertig jaar geleden heeft de Rotary al meer dan 400.000 euro uitgedeeld aan goede doelen. “Met onze wedstrijd willen we personen of organisaties belonen die zich belangeloos inzetten voor het goede doel”, zegt voorzitter Rik Vanderscheuren. “Uit alle inschrijvingen zullen we vijf winnaars selecteren die we via Facebook zullen voorstellen met een filmpje. Daarna is het aan de inwoners zelf om op hun favoriet te stemmen. Dit najaar maken we dan de winnaar bekend. Die gaat met een trofee en een cheque van 10.000 euro naar huis.”

Stemmen kan tot eind april via www.goudenpluim.be.