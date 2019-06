Wie naar school fietst of stapt, wordt beloond met digitale munten GUS

26 juni 2019

08u57 0 Koksijde Vanaf september start Koksijde met een beloningssysteem voor leerlingen die naar school fietsen of stappen. Met de ingezamelde digitale munten kunnen ze bijvoorbeeld gratis gaan zwemmen.

“Het project start op 16 september”, geeft beleidsmedewerker Onderwijs Patricia Beddeleem mee. “We bevestigen aan de fietsen of de boekentas van de leerling een plaatje dat we kunnen inscannen. Telkens ze naar school komen zonder de wagen, wordt dat geregistreerd. In ruil ontvangen ze digitale munten. Het systeem is verbonden met een app waarop je kan zien hoeveel je al gefietst of gewandeld hebt, hoeveel brandstof de ouders daardoor hebben uitgespaard en hoeveel minder CO² er in de lucht is beland. Er is een app voor de ouders, de school en de gemeente. Zo kunnen we mooi in kaart brengen waar en wanneer er het vaakst zonder auto naar school wordt gegaan. Met de digitale munten kunnen de kinderen dan bijvoorbeeld gratis naar het zwembad, de ijspiste of de kermis. Deze zomer onderhandelen we ook met de lokale middenstand. Misschien kunnen ze dan hun digitale munten wel omruilen voor een broodje of een ijsje. De gemeente zal de handelaars dan terugbetalen.”

Leefschool De Letterzee, vrije basisschool De Ark, vrije basisschool Oostduinkerke, gemeenteschool Koksijde en Oostduinkerke doen mee. In september volgt nog een infovergadering voor de ouders.