Wetenschappers vermoeden dat honderden aangespoelde flessen motorolie afkomstig zijn van in 1966 gezonken Duits cargoschip

Koksijde

In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht, vermoeden wetenschappers nu dat de meer dan duizend gestrande 54-jaar oude flessen motorolie afkomstig zijn van het gezonken cargoschip Birkenfels. Dat Duits schip zonk in 1966 in de Noordzee na een aanvaring. “Aan de hand van de stromingsmodellen lijken de flessen uit de buurt van dat wrak te komen. Het lijkt aannemelijk dat ze van daar afkomstig zijn, maar zeker is het nog niet”, zegt Francis Kerckhof van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “We vragen bevriende wrakkenduikers om een oogje in het zeil te houden.”