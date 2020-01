Westtoer opent eind maart eerste van 28 nieuwe fietsroutes GUS

17 januari 2020

13u10 0 Koksijde De komende vijf jaar ontwikkelt Westtoer maar liefst 28 nieuwe, lusvormige routes in West-Vlaanderen. Fietsroute Westkust, de eerste in rij, wordt op 30 maart voorgesteld.

“In de jaren negentig hebben we 36 klassieke fietsroutes ontwikkeld”, zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu van Westtoer. “Toen was dat het enige aanbod voor de fietser. Meer dan tien jaar geleden lanceerden we de fietsknooppunten. Toch merkten we dat de klassieke fietsroutes nog steeds succesvol bleven. Omdat het aanbod bezienswaardigheden sinds de lancering is veranderd, herwerken we die lusvormige omlopen. Het accent komt meer te liggen op de beleving, de stopplaatsen en toffe adressen in de buurt.”

De eerste in rij is de fietsroute Westkust. Net zoals de andere routes zal ook die ongeveer 45 kilometer lang zijn. Er worden 150 nieuwe borden geplaatst en 250 bestaande weggenomen. Een paar nieuwe stopplaatsen langs die route zijn het Navigo in Oostduinkerke, de Havengeul in Nieuwpoort en de Zeedijk in De Panne.

Nog dit jaar wil Westtoer de vernieuwde fietsroute Polderrand in de regio Torhout, Mandeldal in Roeselare en Hoppeland in Poperinge klaar hebben.