Westkustgemeenten geven kinderen een verfrissend Nederlands taalbad Gudrun Steen

18 september 2020

13u39 0 Koksijde De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne stellen samen ‘Taalkr8’ voor. Samen met de vzw Arktos willen de Westkustgemeenten kinderen van de basisschool taalvaardiger maken met leuke activiteiten. Het initiatief start na de herfstvakantie.

De scholen in de regio Westkust stellen vast dat steeds meer leerlingen thuis geen Nederlands praten. Ook zijn er kinderen die niet zo taalvaardig zijn. Twee problemen die ze willen oplossen met ‘Taalkr8’. Voor de begeleiding doen de gemeenten een beroep op de vzw Arktos. Dat is een vormingsorganisatie die veel ervaring heeft in het werken met kinderen en jongeren.

Spelenderwijs

“Aaron Verbiest en Bas Hanoulle zullen in de vier deelnemende gemeenten na de herfstvakantie activiteiten begeleiden waarbij we de jeugd spelenderwijs het Nederlands bijbrengen”, legt Tom David van Arktos uit. “We richten ons niet enkel naar anderstaligen maar ook naar kinderen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn. Momenteel overleggen we met de scholen wie in aanmerking komt. We zullen met onze vzw zelf activiteiten uitwerken op woensdagnamiddag en zaterdag, maar we zullen ook ons wagonnetje hangen aan het aanbod van bestaande vrijetijdsverenigingen.”

We denken eraan een logo te ontwikkelen voor vrijetijdsorganisaties. Na het volgen van een traject tonen ze met dat logo dat ze zich inzetten voor kinderen die niet zo goed Nederlands praten Tom David, vzw Arktos

Begin volgend jaar start het lerend netwerk. “Dan steken we de koppen bij elkaar met verenigingen en gemeentebesturen hoe we de jeugd taalvaardiger kunnen maken in het Nederlands. Dat doen we met workshops en vormingen. Net zoals we een tijdje geleden hebben gedaan met de horeca, denken we eraan een logo te ontwikkelen voor vrijetijdsorganisaties. Na het volgen van een traject tonen ze met dat logo aan dat ze zich inzetten voor kinderen die niet zo goed Nederlands praten.”

Taalkr8 is een initiatief van Wintegratie. Dat samenwerkingsverband tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne streeft naar een betere integratie van iedereen.

Info: www.arktos.be/nl/vorming/taalkracht.