Westkust maakt 300 bedden vrij mocht AZ West geen plaats meer hebben. Koksijdse burgemeester zet slot op asielcentrum. Gudrun Steen

23 maart 2020

19u19 0 Koksijde De Westkustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort hebben samen om en bij de 300 bedden vrijgemaakt mocht AZ West in Veurne geen plaats meer hebben om de patiënten de nodige nazorg te geven. In Koksijde zet burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) het slot op het asielcentrum.

De Westkust kiest voor een kordate aanpak in de strijd tegen het coronavirus. Sinds vorige week laat het geen toeristen en tweede verblijvers meer toe. In Koksijde heeft burgemeester Vanden Bussche beslist dat de bijna 300 asielzoekers het centrum op de luchtmachtbasis niet meer mogen verlaten. “Ik wil zo samenscholing op de openbare weg en op de bussen vermijden. Het centrum voorziet zelf eten en drank en onze integratieambtenaar staat in voor de begeleiding van die mensen. Net zoals senioren moeten thuis blijven, moeten de vluchtelingen nu ook in het asielcentrum blijven behalve als ze natuurlijk medische zorgen nodig hebben. In Koksijde alleen al hebben we 2000 80-plussers. We moeten onze kwetsbare inwoners optimaal beschermen.”

Zorgschakelcentra

De regio Westkust blijft voorlopig gespaard van het coronavirus maar dat betekent niet dat De Panne, Koksijde en Nieuwpoort bij de pakken blijven zitten. “In De Panne hebben we zestig bedden beschikbaar in de nieuwe residentie Duin en Zee in de Dynastielaan”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne. “Met eigenaar Vulpia hebben we een overeenkomst dat AZ West daar patiënten nazorg mag aanbieden als het daarvoor geen plaats meer heeft in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er in de mobiele units op de site van woonzorgcentrum Sint-Bernardus nog eens 24 kamers beschikbaar.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche vult aan: “Met het vakantiecentrum De Westhoek van de socialistische mutualiteit zullen we onderhandelen om hun 180-tal kamers ter beschikking te stellen. In Nieuwpoort gaat het om het zorgverblijf Ter Duinen waar een 30-tal kamers vrijgemaakt kunnen worden. Enkel na doorverwijzing door het AZ West of de OCMW’s kunnen mensen in die noodopvang terecht. Hopelijk hebben we die nooit nodig maar het is beter om erop voorbereid te zijn. De drie Westkustgemeenten nemen de kosten voor de schakelzorgcentra voor hun rekening. We merken dat er bij de hotels, die nu allemaal leeg zijn, een grote solidariteit is dus ook daar zie ik eventueel nog opvangmogelijkheden. Alles gebeurt in functie van de capaciteit van het AZ West. Met dat ziekenhuis staan we dagelijks in verbinding.”