Werken museumdepot en demonstratiekeuken bij Navigo Visserijmuseum starten deze zomer. Gudrun Steen

21 april 2020

10u07 0 Koksijde Begin 2022 hoopt de gemeente Koksijde zijn uitgebreide Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke te kunnen openen. De gemeenteraad zette alvast het licht op groen voor de bouw van een museumdepot en een demonstratiekeuken. Goed voor een investering van ruim 2 miljoen euro.

Het Navigo Visserijmuseum is dicht door de coronamaatregelen maar dat betekent niet dat er niet gewerkt wordt. “De investering is dubbel”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Enerzijds willen we meer ruimte om ons maritieme erfgoed optimaal te bewaren. Aan de andere kant moet de belevingswaarde de hoogte in.” En daarom bouwt de gemeente een museumdepot en een demonstratiekeuken. “Het depot wordt op een bijzondere manier duurzaam”, vertelt cultuurschepen Stéphanie Anseeuw (LB). “Door de wanden sterk te isoleren hoeven we die ruimte niet te verwarmen noch af te koelen. Vanuit het aanpalende kijkkabinet zullen bezoekers een blik kunnen werpen op de museumcollectie in het depot.

Dit visje fileren we zo

Een nieuwe blikvanger in het museum is de demonstratiekeuken. “Daar tonen we de kunst van het kuisen, verwerken en bereiden van vis”, geeft Anseeuw nog mee. “Samen met de hotelschool Ter Duinen denken we na over workshops door topchefs. Dit moet de belevingswaarde voor de bezoekers opkrikken. In de tuin plaatsen we een buitenhaard om vis te roken of de vers gevangen garnalen van onze beroemde paardenvissers te koken. Tot slot plannen we in een soort ‘penthouse’ een extra kantoorruimte, bibliotheek en een vergaderlokaal. Van daaruit zal je een prachtig uitzicht hebben op de museumsite.”

De afbraak van de vroegere pastorie en het CM-gebouw in de Pastoor Schmitzstraat start deze zomer. De uitbreiding van het museum moet begin 2022 een feit zijn. De Navigo-collectie vindt tijdelijk onderdak in de annex van het oud gemeentehuis van Koksijde. Tijdens de werken blijft het museum toegankelijk. Jaarlijks duiken 45 tot 50.000 bezoekers het visserijverleden in.

En wat met de potvis?

Het skelet van potvis Valentijn moet ook zijn plaats krijgen in het museum maar dat is niet op korte termijn gepland. “De administratieve procedure loopt volop”, zegt de burgemeester daarover. “We zullen het museumgebouw moeten aanpassen willen we het skelet binnen krijgen. Een timing van deze werken ligt nog niet vast.”

Directeur Ineke Steevens kijkt al uit naar de herwaardering van het museum. “We kunnen ons waardevol erfgoed professioneel ontsluiten en de bezoeker extra beleving bieden. Een opsteker voor het museum dat al jaren een vaste waarde is in Oostduinkerke. De eerste sporen vinden we in 1932 terug. Toen kon je maritieme objecten bekijken in de bovenzaal van het oud-gemeentehuis. Na de Tweede Wereldoorlog stopte dat initiatief. De eerste steen van het huidige museum werd in 1963 gelegd maar door allerlei administratieve problemen duurde het tot 1974 vooraleer de deuren open gingen. Toenmalig burgemeester Honoré Loones lag aan de basis van het Visserijmuseum.”