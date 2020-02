Werftoilet volledig uitgebrand: schade aan gebouwen, stelling en werkmateriaal Bart Boterman

07 februari 2020

15u27 0 Koksijde Op de Zeedijk in Koksijde is donderdagnacht rond 00.30 uur een werftoilet uitgebrand. Het vuur was al uitslaand toen de brand werd opgemerkt.

De politie was als eerste ter plaatse en probeerde de brand met brandblussers te lijf te gaan. Dat lukte in eerste instantie niet. De toegesnelde brandweer had het vuur wel snel onder controle. Een stelling raakte beschadigd, net zoals twee gevels van appartementsgebouwen. Ook materiaal van aannemer die naast het werftoilet stond, raakte beschadigd. De politie deed de nodige vaststellingen voor de verzekering. De oorzaak zou een kortsluiting zijn in de kabels van de verlichting van het werftoilet.