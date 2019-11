Werelddag voor longziekte COPD vandaag, revalidatieziekenhuis KEI ging massaal op de fiets GUS

20 november 2019

14u29 0 Koksijde COPD is een chronische longziekte die wereldwijd de vierde grootste doodsoorzaak is. Vandaag is het COPD werelddag en het revalidatieziekenhuis KEI in Oostduinkerke deed mee door een fietsmarathon te organiseren.

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een chronische en langzaam progressieve longziekte. “De longen genezen kunnen we niet met onze revalidatie maar we kunnen de patiënt fysisch en psychologisch wel sterker maken”, zegt hoofdgeneesheer Harri Monbailliu. Vandaag gaan het personeel en de patiënten de fiets op om meer aandacht te vragen voor de ziekte en vooral voor de preventie want roken is één van de belangrijkste boosdoeners. Dat bevestigt Mia Cockuyt (61) uit Brugge. “Ik rook al mijn hele leven en daardoor heb ik nu sinds tien jaar COPD. De sigaret raak ik al een paar jaar niet meer aan want de gevolgen van COPD zijn groot. Soms blokkeert mijn hele lichaam. Zelfs eten of in mijn wagen kruipen is dan een hele opgave. Het is de tweede keer dat ik naar het KEI kom. De vorige keer verbleef ik hier ruim twee maanden. Zo’n kuur doet echt deugd. Je moet niet alleen dagelijks aan de conditie werken door te fietsen maar wordt ook opgevolgd door een diëtist en psycholoog. Volgend jaar doe ik mijn aanvraag voor een longtransplantatie.”

Uniek aan de aanpak in het KEI is dat de verschillende diensten erbij betrokken zijn. Het team bestaat uit een kinesist, ergotherapeut, diëtist en psycholoog. Die zorg op maat vind je niet in de ruime regio. Daarnaast is een longarts voltijds aan de slag in het KEI. Wekelijks komen een vijftigtal patiënten revalideren en in het ziekenhuis verzorgt het jaarlijks een honderdtal COPD-patiënten. Het KEI werkt samen met de universiteiten van Gent en Leuven.

Info: www.copdvzw.be.

