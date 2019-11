Wereldbekermanche lokt opnieuw duizenden toeschouwers, volgend jaar ook BK tijdrijden in Koksijde GUS

24 november 2019

14u59 1 Koksijde De wereldbekermanche cyclocross in Koksijde is opnieuw een hoogvlieger. Om 15 uur zijn de heren gestart. De Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) verzekerde dat de Vlaamse duinencross ook volgend jaar in Koksijde plaatsvindt. Hij kondigde verder aan dat het BK tijdrijden op 18 juni gepland staat in zijn gemeente.

Wij trokken naar de koers van de vrouwen. “We komen elk jaar naar Koksijde”, zegt Kathy Vande Vyvere (58) uit Tielt. “Het zanderige parcours en de sfeer trekken onze aandacht. Zelf ben ik geen fan van de vrouwenkoers. Er zit niet genoeg kracht achter.” Haar vriendin Giovanna Vandewalle (58) uit Meulebeke kon de wedstrijd met de vrouwen wel smaken. “Je moet het toch maar doen om je weg te banen door zo’n lastig parcours. Die dames moeten een sterk karakter hebben.”

Lieven Vandenheede (53) uit Pittem maakt er een verlengd weekend van. “We zijn hier al van vrijdag en overnachten in een huisje langs het parcours. Zelf hebben we ook al in het zand gebeten met onze fiets. Dan merk je zelf eens hoe lastig het is om door het zand te ploeteren. Als liefhebber van het veldrijden mogen we hier niet ontbreken. Na de heren elite blijf ik hier nog één nacht. Maandag keer ik terug. De vrouwenkoers kan ik zeker appreciëren. Je weet vooraf niet wie zal winnen en dat krikt de spanning op.”

Nog meer wielernieuws

“Het staat vast dat, ondanks de hervormingen binnen het veldrijden, ook volgend jaar Koksijde kandidaat is om de wereldbekermanche te organiseren”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche. “En we hebben nog mooie wielervooruitzichten. Op 18 juni organiseren we het BK tijdrijden. Verder kijken we volgend jaar uit naar Bredene-Koksijde Classic op 20 maart, de tweedaagse Keizer der Juniores op 19 en 20 september en het jaar erop naar het BK tijdrijden voor de jeugd op 1 mei 2021.”