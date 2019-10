Welke vrouw verdient een straatnaam? GUS

24 oktober 2019

15u05 0 Koksijde Als het van N-VA Koksijde afhangt dan mogen er meer straatnamen verwijzen naar vrouwen. Het pikt daarmee in op de oproep van Sofie Lemaire eerder dit jaar die pleit voor ‘meer vrouw op straat’.

Adelheid Hancke (N-VA) volgt de oproep van Sofie Lemaire. “Ook in Koksijde zijn er nog te weinig vrouwennamen terug te vinden op onze straatnaamborden. Er is nochtans keuze genoeg. Je hebt Rosette Loones-Dewitte, de oma van raadslid Sander Loones, die de eerste vrouwelijke burgemeester van Oostduinkerke was. Verder denk ik aan Rosalia Maria Billoot die in de negentiende eeuw als dochter van de eerste IJslandvaarder Engelbertus vrouwen hielp bij hun bevalling. Madeleine Rys is nog een suggestie. Dat meisje was net geen vijf jaar toen ze in 1915 dodelijk geraakt werd door een bom in de Robert Vandammestraat. Zuster Treesje verdient ook een straatnaam als legendarische kleuterjuf.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) was het idee genegen. “Bestaande straatnamen veranderen ligt moeilijk maar voor nieuwe straten zullen we dat zeker in overweging nemen. Met de straatnaamcommissie kunnen we een lijstje samenstellen met vrouwelijke kanshebbers.”