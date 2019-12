Wel degelijk nieuwe zendmast, maar burgemeester wil gemoederen bedaren GUS

09 december 2019

18u50 0 Koksijde Er komt wel degelijk een nieuwe zendmast van maximaal 45 meter aan het sportpark in Koksijde, maar burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) wil de bewoners wel geruststellen.

De communicatiedienst van Koksijde laat weten dat Proximus, die de nieuwe zendmast heeft aangevraagd, nog een toelichting zal geven. Binnenkort worden de datum en locatie meegedeeld. Het openbare onderzoek loopt tot 24 december. N-VA uitte tijdens twee gemeenteraden al zijn ongerustheid over de nieuwe zendmast. De partij suggereerde de luchtmachtbasis van Koksijde als betere locatie daarvoor. Er loopt ondertussen ook al een petitie tegen de zendmast.

Zondag zei burgemeester Vanden Bussche nog dat de huidige zendmast bij het oud-politiekantoor wordt verhuisd. Maandag blijkt het toch om een nieuwe mast te gaan. “De huidige mast is een vergunde Astrid-mast van 38,24 meter. Astrid wilde die vernieuwen op de plaats waar die nu staat bij het oud politiekantoor”, verduidelijkt de burgemeester.

“Op die Astrid-mast zit ook het netwerk van Base. Het netwerk van Proximus en Orange zit op een mast op het dak van het brandweerarsenaal, maar daar doen zich instabiliteitsproblemen voor. De gemeenteraad van september heeft voor Astrid binnen het sportpark een nieuwe locatie voorgesteld. Die is mee opgenomen in het masterplan voor de site waar extra woongelegenheden gepland zijn. Naast Astrid en Base zullen ook Proximus en Base die mast gebruiken. Ze zal er maar één antenne nodig zijn terwijl dat er vandaag nog twee zijn. De mast zal voldoende ver van de woningen staan en betekent geen gevaar voor de gezondheid. In Oostduinkerke konden we een gelijkaardige zendmast integreren in de Sint-Niklaaskerk, maar dat is in de te smalle Sint-Pieterskerk niet mogelijk. De huidige mast in Koksijde-Dorp is 38,2 meter, de nieuwe wordt 45 meter hoog en één meter breed. Vroeger hebben we laten onderzoeken om de antenne van de militaire basis te gebruiken voor het 4G-netwerk, maar er was toen onvoldoende dekking in Koksijde-Dorp. De inwoners moeten telefonisch bereikbaar zijn en kunnen surfen op het internet.”