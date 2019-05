Weekendje Sun Parks eindigt in mineur: gezin met Co-vergiftiging naar ziekenhuis Jelle Houwen

26 mei 2019

12u34 0

Een weekendje Sun Parks aan zee in Oostduinkerke is voor een Engels gezin in mineur geëindigd. Alle gezinsleden moesten zondag met een lichte CO-intoxicatie opgenomen worden in het ziekenhuis. Gelukkig stellen ze het allen goed. Het gezin verbleef in het vakantiepark langs de Polderstraat en wou zaterdagavond de open haard gebruiken. Daarbij maakten ze wellicht een verkeerde handeling want de rookgassen van de haard bliezen de bungalow binnen. Daarna sloten ze de haard terug. Toen ze zondagochtend terug wakker werden voelden ze zich allen duizelig. Ze belden de hulpdiensten waarna meerdere ambulances het vakantiepark opreden. Het gezin, met kinderen tussen 14 en 16 jaar, werden allen overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Ze hadden wat teveel rook ingeademd maar stellen het allemaal goed. De brandweer controleerde de woning en ventileerde de bungalow.

