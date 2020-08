Weduwe van chef Thierry Cornelis zet samen met zijn zoon restaurant De Kelle verder

Koksijde

“’Niet plooien’ zei mijn man wijlen chef Thierry Cornelis. Daarom doen we door met ons restaurant”, zegt Tjörven Cornelis-Ghysdael (49) die 25 jaar met Thierry getrouwd was en even lang De Kelle in Koksijde runde. De geliefde horecaman werd op 13 juli plots onwel achter het stuur en overleed na hartfalen. Samen met zijn zoon Glenn (30) en zijn kameraad sous-chef Bart Lanoye (33) zet Tjörven nu door.