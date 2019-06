We hebben al eeuwen een baksteen in de maag toont nieuwe expo in Ten Duinen GUS

22 juni 2019

13u00 0 Koksijde Vanaf vandaag zaterdag kan je in het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde de nieuwste expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ bezoeken. Je grasduint door de bouwgeschiedenis van de beroemde abdij. Wat blijkt? Ook de monniken hadden al een baksteen in de maag.

“In de dertiende eeuw startte de bouw van de Duinenabdij”, zegt Dirk Vanclooster van het abdijmuseum. “We hebben talrijke authentieke objecten verzameld die de rijke bouwgeschiedenis van de abdij tonen. Wist je dat met de bakstenen van hier onder meer de bekende huisjes met trapgevel op de Grote Markt in Veurne en de abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde zijn gebouwd? Het was vaak met risico voor eigen leven dat ze toen bouwden maar het resultaat was indrukwekkend. Stukken van 40 kilo droeg één persoon naar boven. Voor de nog zwaardere elementen waren er hulpwerktuigen. Dat tonen we allemaal in onze nieuwste tentoonstelling.” Om de expositie voor iedereen toegankelijk te maken koos het team van Ten Duinen voor een maquette van de abdij in Legoblokjes. Een half jaar heeft het bedrijf Amazings van Dirk Denoyelle eraan gewerkt. Ze baseerden zich op een geschilderd grondplan van Pieter Pourbus uit de zestiende eeuw. De verschillende vertrekken kan je laten oplichten. De kleinste bezoekers kunnen tussen alle personages door die zaken opsporen die er eigenlijk niet thuis horen. Vind jij bijvoorbeeld de fiets? Tot slot stelt de jonge kunstenaar Rob Buelens zijn miniatuurkunstwerken tentoon. Voor gezinnen is er een doeboekje beschikbaar. Vanaf 29 juni is er elke zaterdag een rondleiding gepland. Info: www.tenduinen.be.