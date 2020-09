Waterpark in Oostduinkerke is nog tot eind september open. Bijna 9000 mensen beleefden er al waterpret Gudrun Steen

08 september 2020

16u33 7 Koksijde Voor het eerst lag er deze zomer op het meer van Sunparks in Oostduinkerke een waterpark. Door het succes krijgt het volgend jaar een vervolg. Wie nu nog waterpret wil beleven op de opblaasbare constructie heeft nog tot het einde van de maand de tijd.

Sinds de opening van het waterpark op 17 juni schreven zich bijna 9000 mensen in voor een uurtje jolijt op de hindernissenbaan op het water bij Sunparks. Het is nu nog elke woens- , zater- en zondag open. Sinds deze week kan je bovendien voordelig boeken aan 9,5 euro in plaats van 11 euro. Het dragen van een zwemvest is verplicht en zit inbegrepen in de prijs. Een wetsuit kan je voor vier euro huren. Vooraf reserveren is verplicht.

“Normaalgezien zal het waterpark ook volgend jaar weer aanwezig zijn op ons meer”, zegt operations & pool manager Evelyn Lietaer. Het subtropisch zwembad Aquafun, net naast de hindernissenbaan, is sinds juli open. “De maximumcapaciteit van het zwembad ligt nu op 360 personen per tijdslot van twee uur. Initieel openden we enkel voor parkgasten en eigenaars op Sunparks Oostduinkerke maar nu kunnen ook daggasten reserveren.”

Dat kan op http://www.dagjesunparks.be/oostduinkerke.